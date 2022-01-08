Защитник подписал новый контракт с Александрией, рассчитанный до 30 июня 2025 года, сообщает официальный сайт клуба.

Калитвинцев подписал контракт с Александрией, – СМИ

"Перед Александрией стоят большие задачи на этот сезон. Команда развивается, двигается вперед. Хочу поблагодарить и руководство клуба и тренерский штаб за доверие. Я буду делать все, что в моих силах, чтобы помочь команде достичь поставленных целей. Получив предложение, я не сомневался ни минуты. В команде хороший коллектив. Мне здесь комфортно. И я очень рад, что клуб предоставил мне возможность продолжить карьеру именно здесь", – отметил Мельник после подписания контракта.

Добавим, что защитник провел 7 матчей за Александрию в текущем сезоне во всех соревнованиях, не отличившись результативными действиями.

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