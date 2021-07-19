27-річний форвард приєднався до Олександрії, інформує офіційний сайт клубу. Контракт з гравцем підписаний на два роки.

СК Дніпро-1 знову підсилився Чуже

Останньою командою Гриня була Зоря, за яку він виступав минулого сезону. У футболці "мужиків" він встиг провести 9 матчів, але результативними діями не відзначався.

Сергій є вихованцем академії Шахтаря, а за основну команду зіграв лише один поєдинок (1 забитий м'яч). Ще у кар'єрі форварда були Маріуполь, Олімпік, Верес, Арсенал-Київ та данський Вайле.

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