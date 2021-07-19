Олександрія оформила перехід екс-гравця Шахтаря
19 липня 17:06 - Читать на русском
"Жовто-чорні" продовжують вести активну трансферну політику. Черговим новачком став Сергій Гринь.
27-річний форвард приєднався до Олександрії, інформує офіційний сайт клубу. Контракт з гравцем підписаний на два роки.
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Останньою командою Гриня була Зоря, за яку він виступав минулого сезону. У футболці "мужиків" він встиг провести 9 матчів, але результативними діями не відзначався.
Сергій є вихованцем академії Шахтаря, а за основну команду зіграв лише один поєдинок (1 забитий м'яч). Ще у кар'єрі форварда були Маріуполь, Олімпік, Верес, Арсенал-Київ та данський Вайле.
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