Олександрія на своєму офіційному сайті повідомила про припинення співпраці з Юрієм Гурою. Фахівець очолив команду наприкінці сезону 2021/22.

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"Ми вдячні Юрію Володимировичу за плідну роботу в нашому клубі в дуже непростий для всієї країни час. Завдяки вам футбольний світ України знову заговорив про високий рівень гри Олександрії, виділяючи наші бійцівські якості та креативність на футбольному полі. Бажаємо вам успіхів у подальшій кар’єрі, нових перемог і досягнень, цікавих проєктів", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що останнім часом на посаду активно сватають головного тренера молодіжної збірної України Руслана Ротаня, який вивів команду U-21 на молодіжний чемпіонат Європи, який відбудеться влітку 2023 року. Цікаво, що він ще не має досвіду роботи клубним тренером.

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