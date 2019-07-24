Півзахисник Динамо, який їздив на збори з Олександрією, перейде в чеський клуб

Півзахисник Динамо Ахмед Алібеков може розпочати новий сезон в іншій команді.

Як стало відомо Dynamo.kiev.ua, хавбек київського Динамо Ахмед Алібеков продовжить кар'єру в чемпіонаті Чехії.

Шаран підтвердив, що Олександрія веде переговори з Динамо щодо переходу Алібекова

За інформацією видання, сьогодні 21-річний футболіст прибуде в розташування Слована з Лібереця, і після дотримання формальностей підпише з цим клубом контракт терміном на один рік, згідно з яким він буде виступати в цьому клубі на правах оренди.

Нагадаємо, останнім часом Алібеков перебував на перегляді в Олександрії. Цей клуб також мав намір орендувати динамівця, але той зробив вибір на користь пропозиції від Слована.

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