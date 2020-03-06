Олександрія – Динамо: Циганик очікує на мінімальну перемогу киян

Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик зробив прогноз на матч 22-го туру УПЛ Олександрія – Динамо.

"Олександрія пішки пройшлася по Карпатах. Достатньо легко була здобута перемога у Львові з розгромним рахунком 4:0. Водночас Динамо не так просто здолало Колос, хоч і грало в більшості.

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Віддаю перевагу гостям. Кияни розуміють, що друга сходинка чемпіонату дуже важлива для клубу, тому матимуть неабияку мотивацію. Зроблю ставку, що Динамо виграє з різницею в один м’яч", – цитує Циганика Рейтинг букмекерів.

Додамо, що поєдинок Олександрія – Динамо відбудеться завтра, 7 березня. Початок матчу запланований на 17:00. Наразі команда Володимира Шарана посідає п'яту сходинку турнірної таблиці і на 5 очок відстає від киян, які йдуть третіми.

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