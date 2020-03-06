Александрия – Динамо: Цыганык ожидает минимальной победы киевлян

Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык сделал прогноз на матч 22-го тура УПЛ Александрия – Динамо.

"Александрия пешком прошлась по Карпатам. Достаточно легко была одержана победа во Львове с разгромным счетом 4:0. В то же время Динамо не так просто одолело Колос, хотя и играло в большинстве.

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Отдаю предпочтение гостям. Киевляне понимают, что вторая строчка чемпионата очень важна для клуба, поэтому будут иметь большую мотивацию. Сделаю ставку, Динамо выиграет с разницей в один мяч", – цитирует Цыганыка Рейтинг букмекеров.

Добавим, что поединок Александрия – Динамо состоится завтра, 7 марта. Начало запланировано на 17:00. В данный момент команда Владимира Шарана занимает пятую строчку турнирной таблицы и на 5 очков отстает от киевлян, которые идут третьими.

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