Севідов: Михайличенку доводиться працювати з футболістами, які не відповідають амбіціям Динамо

Відомий український тренер та експерт Олександр Севідов поділився думкою про стан справ у київському Динамо.

"Хотілося б підтримати в цій ситуації Олексія Михайличенка і весь тренерський штаб. Чому? Він був великим гравцем, який віддав багато років київському Динамо і українському футболу, але зараз йому доводиться працювати з футболістами, які не відповідають амбіціям цього клубу.

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Майстерність гравців не дозволяє уболівальникам бачити те Динамо, яке ми знали. Важко вимагати від футболістів того, що вони не можуть втілити на полі. Як кажуть, вище голови не стрибнеш. Якщо говорити не про завтрашнє Динамо, а про сьогоднішнє, то це команда, яка буде боротися за 2-4 місце в чемпіонаті.

Що відбувається з клубом? На це є багато об'єктивних причин. Поки у команди криза. Правда, багато великих клубів проходили через такі невдалі періоди. Згадаймо хоча б Мілан, який виграв Лігу чемпіонів, але який досі не може вилізти з кризи. Одним словом, потрібно чекати, коли команда знову виїде на свій колишній зірковий рівень", – цитує Севідова UA-Футбол.

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