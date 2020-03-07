Олександрія – Динамо: онлайн-трансляція матчу – Михайличенко зробив 8 змін

Олександрія приймає Динамо Київ у центральному матчі 22-го туру чемпіонату України. Це остання гра першого етапу УПЛ 2019/20. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Олександрія – Динамо на "Футбол 24", стартує о 17:00. Команда Шарана набрала лише 4 бали після зимової перерви, тоді як кияни здобули дві перемоги та одну зустріч програли. Динамівцям не можна втрачати очки, адже Зоря випереджає в боротьбі за друге місце. Олександрійцям теж не бажано відпускати конкурентів, якщо вони хочуть зачепитися бодай за бронзу. Після поразки на цьому ж полі у 2018 році кияни набрали 7 пунктів за 3 поєдинки проти звітного суперника.

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Порівняно з переможною грою в чемпіонаті України проти Колоса Олексій Михайличенко замінив 8 гравців, які вийшли у стартовому складі: Бущан замість Бойка у воротах, після дискваліфікацій Миколенко повертається ліворуч у захист, а Буяльський – на позицію під нападниками замість Дуелунда. Відсутнього Циганкова міняє Караваєв, травмованого Де Пену – Вербіч. Русин і Сидорчук відправляють у запас Соля з Кадірі. А ось Шапаренко, якого Шепелєв замінив на 31-й хвилині в Києві, не потрапляє навіть у заявку.

Олександрія: Паньків (к) – Лучкевич, Бухал, Дубра, Стецьков – Гречишкін, Гордієнко, Довгий – Задерака, Сітало, Третьяков

Динамо: Бущан – Кендзьора, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук (к) – Караваєв, Шепелєв, Буяльський, Вербіч – Русин

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