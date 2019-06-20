Олександрія анонсувала спаринги з іменитими суперниками

Олександрія зіграє кілька контрольних матчів з відомими європейськими клубами.

Олександрія на своєму офіційному сайті повідомила, що команда вийшла з відпустки і розпочала підготовку до сезону 2019/20. Незабаром підопічні Володимира Шарана вирушать на збір у Нідерланди, де заплановано 5 контрольних матчів.

Олександрія офіційно оголосила про підписання трьох перших літніх новачків

26 червня Олександрія зіграє з німецьким Юрдінгеном. 28 червня команду чекає спаринг з Андерлехтом, за який виступає Євген Макаренко. 29 червня "жовто-чорним" протистоятиме АЗ Алкмаар. На 3 липня суперник уточнюється, а завершиться цикл 6 липня матчем зі Стандардом Валерія Лучкевича, який провів останні півроку саме в Олександрії на правах оренди.

У сезоні 2019/20 підопічні Володимира Шарана зіграють у груповому етапі Ліги Європи.

Миколенко як частина оновлення Мілана: легенда клубу та італійські ЗМІ дали свою оцінку потенційного трансферу