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Олександрія анонсувала спаринги з іменитими суперниками

15:49 732 Читать на русском
Олександрія анонсувала спаринги з іменитими суперниками
Олександрія / ФК Олександрія

Олександрія зіграє кілька контрольних матчів з відомими європейськими клубами.

Олександрія на своєму офіційному сайті повідомила, що команда вийшла з відпустки і розпочала підготовку до сезону 2019/20. Незабаром підопічні Володимира Шарана вирушать на збір у Нідерланди, де заплановано 5 контрольних матчів.

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26 червня Олександрія зіграє з німецьким Юрдінгеном. 28 червня команду чекає спаринг з Андерлехтом, за який виступає Євген Макаренко. 29 червня "жовто-чорним" протистоятиме АЗ Алкмаар. На 3 липня суперник уточнюється, а завершиться цикл 6 липня матчем зі Стандардом Валерія Лучкевича, який провів останні півроку саме в Олександрії на правах оренди.

У сезоні 2019/20 підопічні Володимира Шарана зіграють у груповому етапі Ліги Європи.

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Теги
Міжсезонні збори Товариські матчі Юрдінген Юрдінген АЗ АЗ Олександрія Олександрія Стандард Стандард Євген Макаренко Євген Макаренко Валерій Лучкевич Валерій Лучкевич Андерлехт Андерлехт
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