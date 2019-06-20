toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ДАРИО СРНА НЕЙМАР ТРАНСФЕРЫ СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Александрия анонсировала спарринги с именитыми соперниками

15:49 229 Читати українською
Александрия анонсировала спарринги с именитыми соперниками
Александрия / ФК Александрия

Александрия сыграет несколько контрольных матчей с известными европейскими клубами.

Александрия на своем официальном сайте сообщила, что команда вышла из отпуска и начала подготовку к сезону 2019/20. Вскоре подопечные Владимира Шарана отправятся на сбор в Нидерланды, где запланировано 5 контрольных матчей.

Александрия официально объявила о подписании трех первых летних новичков

26 июня Александрия сыграет с немецким Юрдингеном. 28 июня команде предстоит спарринг с Андерлехтом, за который выступает Евгений Макаренко. 29 июня "желто-черным" будет противостоять АЗ Алкмаар. На 3 июля соперник уточняется, а завершится цикл 6 июля матчем со Стандардом Валерия Лучкевича, который провел последние полгода именно в Александрии на правах аренды.

В сезоне 2019/20 подопечные Владимира Шарана сыграют в групповом этапе Лиги Европы.

Миколенко как часть обновления Милана: легенда клуба Тассотти и итальянские СМИ дали свою оценку возможного трансфера

blog_ava
Гибель Салы: полиция задержала подозреваемого в непредумышленном убийстве
00:50
593
Теги
Межсезонные сборы Товарищеские матчи Юрдинген Юрдинген АЗ АЗ Александрия Александрия Стандард Стандард Евгений Макаренко Евгений Макаренко Валерий Лучкевич Валерий Лучкевич Андерлехт Андерлехт
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
18
мин
Уругвай
02:00
Япония
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук