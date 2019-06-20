Александрия анонсировала спарринги с именитыми соперниками

Александрия сыграет несколько контрольных матчей с известными европейскими клубами.

Александрия на своем официальном сайте сообщила, что команда вышла из отпуска и начала подготовку к сезону 2019/20. Вскоре подопечные Владимира Шарана отправятся на сбор в Нидерланды, где запланировано 5 контрольных матчей.

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26 июня Александрия сыграет с немецким Юрдингеном. 28 июня команде предстоит спарринг с Андерлехтом, за который выступает Евгений Макаренко. 29 июня "желто-черным" будет противостоять АЗ Алкмаар. На 3 июля соперник уточняется, а завершится цикл 6 июля матчем со Стандардом Валерия Лучкевича, который провел последние полгода именно в Александрии на правах аренды.

В сезоне 2019/20 подопечные Владимира Шарана сыграют в групповом этапе Лиги Европы.

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