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Олександрія офіційно оголосила про підписання трьох перших літніх новачків

19:34 666 Читать на русском
Олександрія офіційно оголосила про підписання трьох перших літніх новачків
Максим Третьяков / Соцмережі

Олександрія підсилилась трьома гравцями перед Лігою Європи.

Контракти з бронзовим призером минулого сезону підписали екс-захисник Карпат Денис Мірошниченко і колишній нападник Десни Денис Безбородько. Ще один гравець – півзахисник Максим Третьяков, який виступав за словацький ДАК 1904, повідомляє офіційний сайт клубу.

Голкіпер Олександрії Білик близький до переходу в Мітьюлланд

Відзначимо, у сезоні 2018/19 Безбородько провів 23 матчі і забив 5 м'ячів у складі Десни, а в активі Мірошниченка – 22 гри і 3 забиті голи у матчах за Карпати.

Одразу 7 гравців покинули Олександрію: серед них – Цуріков та Лучкевич

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону підопічні Володимира Шарана посіли 3 місце в УПЛ та отримали право виступати у груповому етапі Ліги Європи.

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Трансфери Олександрія Олександрія Максим Третьяков Максим Третьяков Денис Безбородько Денис Безбородько Трансфери чемпіонату України Денис Мірошніченко Денис Мірошніченко
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