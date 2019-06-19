Олександрія офіційно оголосила про підписання трьох перших літніх новачків

Олександрія підсилилась трьома гравцями перед Лігою Європи.

Контракти з бронзовим призером минулого сезону підписали екс-захисник Карпат Денис Мірошниченко і колишній нападник Десни Денис Безбородько. Ще один гравець – півзахисник Максим Третьяков, який виступав за словацький ДАК 1904, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Відзначимо, у сезоні 2018/19 Безбородько провів 23 матчі і забив 5 м'ячів у складі Десни, а в активі Мірошниченка – 22 гри і 3 забиті голи у матчах за Карпати.

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Нагадаємо, за підсумками минулого сезону підопічні Володимира Шарана посіли 3 місце в УПЛ та отримали право виступати у груповому етапі Ліги Європи.