Півзахисник Іван Калюжний нарешті зможе грати в офіційних матчах за Олександрію.

На офіційному сайті УПЛ в заявку Олександрії внесли Івана Калюжного. Клуб при цьому не робив жодних заяв з цього приводу.

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Нагадаємо, Калюжний не був внесений до заявки команди на чемпіонат, але при цьому провів повний матч проти Шахтаря на полі (0:0). Через це Олександрії загрожує технічна поразка, КДК УАФ розгляне справу 4 березня.

Додамо, що Іван провів першу половину сезону в складі черкаського ЛНЗ, зіграв 13 матчів в УПЛ (без результативних дій). Свого часу Калюжний перебував у академії Динамо.

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