Монзуль знову працюватиме на матчі Динамо: суддівські призначення на 18 тур УПЛ – останній у 2021 році
Комітет арбітрів УАФ оголосив склад суддівських бригад на поєдинки 18-го туру Української Прем'єр-ліги.
Центральним матчем туру стане поєдинок на НСК Олімпійський між Динамо і Зорею. На ньому працюватиме Катерина Монзуль – щоправда, вона відповідатиме за VAR. Головним арбітром зустрічі буде Ігор Пасхал, інформує офіційний сайт УАФ.
Монзуль посіла 4 місце в рейтингу арбітрів серед жінок у 2021 році
Суддівські призначення на 18 тур УПЛ:
10 грудня
Маріуполь – СК Дніпро-1 – Дмитро Кривушкін (VAR – Євген Арановський);
Інгулець – Десна – Андрій Коваленко;
11 грудня
Олександрія – Шахтар – Олександр Шандор (VAR – Микола Балакін);
Верес – Рух – Віталій Романов;
Львів – Ворскла – Ярослав Козик;
12 грудня
Чорноморець – Металіст 1925 – Анастасія Романюк;
Динамо – Зоря – Ігор Пасхал (VAR – Катерина Монзуль);
Колос – Минай – Роман Блавацький.
Зауважимо, цей тур закриває програму УПЛ на 2021 рік. Матчі 19-го туру заплановані на лютий 2022-го.
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