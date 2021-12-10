Центральним матчем туру стане поєдинок на НСК Олімпійський між Динамо і Зорею. На ньому працюватиме Катерина Монзуль – щоправда, вона відповідатиме за VAR. Головним арбітром зустрічі буде Ігор Пасхал, інформує офіційний сайт УАФ.

Монзуль посіла 4 місце в рейтингу арбітрів серед жінок у 2021 році

Суддівські призначення на 18 тур УПЛ:

10 грудня

Маріуполь – СК Дніпро-1 – Дмитро Кривушкін (VAR – Євген Арановський);

Інгулець – Десна – Андрій Коваленко;

11 грудня

Олександрія – Шахтар – Олександр Шандор (VAR – Микола Балакін);

Верес – Рух – Віталій Романов;

Львів – Ворскла – Ярослав Козик;

12 грудня

Чорноморець – Металіст 1925 – Анастасія Романюк;

Динамо – Зоря – Ігор Пасхал (VAR – Катерина Монзуль);

Колос – Минай – Роман Блавацький.

Зауважимо, цей тур закриває програму УПЛ на 2021 рік. Матчі 19-го туру заплановані на лютий 2022-го.

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