Політило: В УПЛ окрім Динамо та Шахтаря усі команди одного рівня

Хавбек Олімпіка Сергій Політило поділився думками стосовно рівня команд в УПЛ.

"Я дивився матчі 19-го туру, не всі ігри, але моментами. Так і не скажеш, що хтось когось переграє.

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Так, Динамо і Шахтар – наші гранди, але всі інші, крім них – рівні команди", – сказав футболіст в ефірі "Футбол NEWS".

У 20-му турі УПл Олімпік зіграє з київським Арсеналом.

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