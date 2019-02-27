Політило: В УПЛ окрім Динамо та Шахтаря усі команди одного рівня

Інтерв’ю — 16:30 1346
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"Раніше мені казали, що граю, як Мессі". Манор Соломон – про армію Ізраїлю та вибір на користь Шахтаря, а не Ман Сіті
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Пятов провів 300-й матч в УПЛУкраїна — 15:42 95
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Хатайспор Коркішка здійснив феєричний камбек у грі з Галатасараєм, але все ж вилетів з Кубка ТуреччиниТуреччина — 15:15 377
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Маліновський у літньому трансферному списку Роми – Мончі знову хоче його підписатиІталія — 14:39 1998
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УПЛ повідомила дату жеребкування другого етапу Прем'єр-лігиУкраїна — 13:47 446