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Політило: В УПЛ окрім Динамо та Шахтаря усі команди одного рівня

16:20 175 Читать на русском
Політило: В УПЛ окрім Динамо та Шахтаря усі команди одного рівня
Сергій Політило / Фото: ФК Олімпік

Хавбек Олімпіка Сергій Політило поділився думками стосовно рівня команд в УПЛ.

"Я дивився матчі 19-го туру, не всі ігри, але моментами. Так і не скажеш, що хтось когось переграє.

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Так, Динамо і Шахтар – наші гранди, але всі інші, крім них – рівні команди", – сказав футболіст в ефірі "Футбол NEWS".

У 20-му турі УПл Олімпік зіграє з київським Арсеналом.

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Олімпік - Арсенал-Київ: Неділя 03 березня 2019

Олімпік
до матчу
3
дн
:
20
год
:
40
хв
Арсенал-Київ
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Теги
Динамо Динамо Шахтар Шахтар Олімпік Олімпік Олімпік - Арсенал-Київ Сергій Політило Сергій Політило
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