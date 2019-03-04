Шаран: Сподіваюсь, що Кулач пройде медобстеження

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран прокоментував нічию з Маріуполем у матчі 20 туру УПЛ та кадрові проблеми команди.

"Гру можна поділити на два тайми. Перший був повністю провальним, я незадоволений діями гравців, ми знали, як діє Маріуполь. Ми награвали такі епізоди, але багато боротьби програли.

Олександрія – Маріуполь –​​​​​​​ 1:1 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу

У другому таймі ми випустили Сітала, щоб нав'язувати боротьбу на такому полі. Дякую хлопців, вони проявили волю до перемоги, хотіли перемогти.

Є кадрові проблеми, але вже немає часу. Сподіваємося вже на наших хлопців, сподіваємося, що Кулач пройде медобстеження, адже у нього є невеликі проблеми, і він нам допоможе", – сказав Шаран програмі Тур ONLINE.

Олександрія на останніх хвилинах врятувала нічию з Маріуполем​​​​​​​