Очевидно, що ця зустріч не є центральною у програмі дня, однак матч на КСК Ніка має свою важливість. Олександрія і Оболонь є сусідами по турнірній таблиці, маючи рівну кількість очок (по 13) – при цьому команда Руслана Ротаня тримається в зоні плей-офф за виживання. Звісно ж, "аграрії" бажають покинути її. У підопічних Валерія Іващенка, своєю чергою, є і додаткова мотивація – необхідно перервати безвиграшну серію в УПЛ (вона досягла 4-х турів).

Олександрійці взагалі не знали перемог протягом 11-ти турів, однак перед міжнародною паузою колектив таки "обнулився" – вдалося переграти Верес (1:0). Тріумф був заслуженим, якщо дивитись на попередні поєдинки, адже колектив явно додавав у якості футболу. Тим не менш, конкретно в поєдинку з рівнянами допомогла погода, газон і рандом.

Кияни ж продовжують страждати від слабкої оборони. "Пивовари" у останніх п'яти матчах (включно з кубковим) пропустили 13 голів, тричі ковтнувши по 3+ м'ячі. На жаль, збоїти почала і атака – Оболонь мало що створила на цьому відрізку, за винятком зустрічі з Рухом. Прикро, адже загалом підопічні Валерія Іващенка подобаються своєю непоступливістю й тактичною гнучкістю (можуть зіграти у будь-якій схемі).

Можливо, сьогодні новачка УПЛ прорве, адже Олександрія зіткнулась з проблемами в задній лінії. Через дискваліфікацію вилетіли основний правий фулбек і центрбек. Та і лазарет у команді Руслана Ротаня переповнений – як наслідок, у матчах "аграріям" критично бракує глибини складу.

Кадрова ситуація

Травмовані: Михайленко, Мартинюк, Калітвінцев, Ковалець, Білошевський (Олександрія)

Дискваліфіковані: Логінов, Скорко (Олександрія)

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Оболонь

Олександрія: Шевченко – Копина, Кравченко, Савченко, Хосе Ернандес – Сігєєв, Шостак, Плакса – Джевані, Погорілий, Шулянський

Оболонь: Рибка – Приймак, Лук'янчук, Карась – Нагієв, Дубко, Косовський, Мороз, Осман – Суханов, Тарануха

Прогноз "Футбол 24" – тотал менше 2,5

Ставити на переможця в таких матчах немає сенсу, адже в таких матчах немає логіки. Суперники рівні, а все вирішує якась випадковість. Зате можна обережно прогнозувати невисоку кількість голів. Оболонь лишень раз забивала більше двох, а Олександрія востаннє пробивала ТБ 1,5 два місяці тому – іронічно, що в обох випадках "жертвою" стало Динамо.

Динамо – Рух: анонс матчу УПЛ