Очевидно, что эта встреча не является центральной в программе дня, однако матч на КСК Ника имеет свою важность. Александрия и Оболонь являются соседями по турнирной таблице, имея равное количество очков (по 13) – при этом команда Руслана Ротаня держится в зоне плей-офф за выживание. Естественно, "аграрии" желают покинуть ее. У подопечных Валерия Иващенко, в свою очередь, есть и дополнительная мотивация – необходимо прервать безвыигрышную серию в УПЛ (она достигла 4-х туров).

Александрийцы вообще не знали побед на протяжении 11-ти туров, однако перед международной паузой коллектив таки "обнулился" – удалось переиграть Верес (1:0). Триумф был заслуженным, если смотреть на предыдущие поединки, ведь коллектив явно добавлял в качестве футбола. Тем не менее, конкретно в поединке с ровенчанами помогла погода, газон и рандом.

Киевляне же продолжают страдать от слабой обороны. "Пивовары" в последних пяти матчах (включая кубковый) пропустили 13 голов, трижды глотнув по 3+ мяча. К сожалению, сбоить начала и атака – Оболонь мало что создала на этом отрезке, за исключением встречи с Рухом. Обидно, ведь в целом подопечные Валерия Иващенко нравятся своей неуступчивостью и тактической гибкостью (могут сыграть в любой схеме).

Возможно, сегодня новичка УПЛ прорвет, ведь Александрия столкнулась с проблемами в задней линии. Из-за дисквалификации вылетели основной правый фулбек и центрбек. Да и лазарет в команде Руслана Ротаня переполнен – как следствие, в матчах "аграриям" критически не хватает глубины состава.

Кадровая ситуация

Травмированы: Михайленко, Мартынюк, Калитвинцев, Ковалец, Белошевский (Александрия)

Дисквалифицированные: Логинов, Скорко (Александрия)

Ориентировочные составы на матч Александрия – Оболонь

Александрия: Шевченко – Копына, Кравченко, Савченко, Хосе Эрнандес – Сигеев, Шостак, Плакса – Джевани, Погорелый, Шулянский

Оболонь: Рыбка – Приймак, Лукьянчук, Карась – Нагиев, Дубко, Косовский, Мороз, Осман – Суханов, Тарануха

Прогноз "Футбол 24" – тотал меньше 2,5

Ставить на победителя в таких матчах нет смысла, ведь в таких матчах нет логики. Соперники равны, а все решает какая-то случайность. Зато можно осторожно прогнозировать невысокое количество голов. Оболонь только раз забивала больше двух, а Александрия в последний раз пробивала ТБ 1,5 два месяца назад – иронично, что в обоих случаях "жертвой" стало Динамо.

Динамо – Рух: анонс матча УПЛ