Було б неправдою говорити, що всі ми з нетерпінням чекали на повернення УПЛ, але раз воно вже є, то най буде. Перший за три місяці матч в українському чемпіонаті проведуть на КСК Ніка, де Руслан Ротань дебютує на чолі Олександрії. До цього він працював в УПЛ лишень в якості асистента В'ячеслава Шевчука.

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Повернення Руслана Петровича в УПЛ виглядає дивно. По-перше, з поста тренера молодіжної збірної він так і не пішов, а чутки говорять про можливість шефства ще й над національною командою. По-друге, Юрій Гура ставив якісну гру, засновану на осмисленій позиційній роботі – і він залишив клуб в зоні єврокубків. По-третє, для фірмового футболу Ротаня потрібні високоякісні футболісти – особливо в центрі поля.

Якби вони прийшли у зимову кампанію, то питань не виникало б. Втім, Бондаренка, Криськіва й Судакова в Олександрію не завезли. За зиму клуб підписав тільки центрбека Логінова (стабільно привозив голи в складі СК Дніпра-1), опорника Михайленка (один з основних у молодіжній збірній) та юного ноунейма із молодіжки СК. Крім того, вільним агентом прийшов голкіпер Микита Шевченко, однак у заявці його не було.

Натомість, "аграріїв" покинули кіпер Білик, центрхави Демченко й Дришлюк (чемпіон світу, між іншим) та атакувальний хав Костишин. Денис перейшов аж у Ель-Пасо, що на Техащині в США.

Якщо призначення Руслана Ротаня виглядає дивним, то результати команди на зборах – ні. Без магічного трикутника в центрі поля Олександрія виграла лише два поєдинки з десяти, забивши всього 11 голів. Хоча рахунок у спарингах нічого не значить. Можливо, команда за зиму відточила інноваційні тактичні родзинки, яких не бачив і Гвардіола.

Сьогоднішнім опонентом Руслана Ротаня стане його екс-одноклубник – Едмар. Він прийняв Металіст 1925 в середині першого кола після несподіваного відходу Сергія Кривенцова. Спочатку нашому козаку було непросто (нічия з Рухом, розгроми від Зорі та Вереса), але в останніх чотирьох матчах перед перервою харків'яни набрали 8 очок. Причому одне з них взяли в поєдинку проти Динамо (0:0).

На жаль, новачків за останні три місяці майже не було. На заміну Борячуку підписали 21-річного вінгера Абдуллаєва (півроку він сидів без клубу), плюс прийшов голкіпер Коваленко (раніше виступав за Гірник-Спорт). На зборах до першої команди підтягнули бразильців Ногейру та Казаєса – ось і всі трансфери. На вихід відправились Дудік, Зубков та Вендел.

Стильним футбол Металіста 1925 під керівництвом Едмара не був, хоча в карикатурне українське бий-біжи "жовто-сині" теж намагалися не грати. Є підозра, що в другій частині сезону УПЛ ситуація особливо не зміниться – на зборах харків'яни провели 9 матчів, лишень раз забивши більше одного м'яча. Найкращим бомбардиром став вінгер Ногейра, який провів три голи. Ще два – в активі Ростислава Русина.

Кадрова ситуація

У Олександрії під сумнівом вихід Ковальця й Калітвінцева. Кирило готувався у загальній групі з минулого тижня, але перед цим міг лягти на операцію – на щастя, вона не потрібна. Втім, залишаються питання щодо фізичної готовності хавбека. Владислав же на зборах провів всього один матч, тож навряд чи він готовий до гри з Металістом 1925.

Харків'яни не можуть розраховувати на центрбека Курила – він дискваліфікований. Також невідомо про стан Габелка, якого замінили на старті останнього спарингу. Всі інші готові до матчу.

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Металіст 1925

Олександрія: Горох – Мірошниченко, Логінов, Бабогло, Цуріков – Михайленко, Рибалка, Білошевський – Авагімян, Кожушко, Третьяков

Металіст 1925: Мозіль – Жичиков, Ткачук, Безуглий, Капінус – Русин, Вачіберадзе, Мартинюк, Бичек, Ременюк – Чирук

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекери вважають Олександрію безумовним фаворитом, виставивши на Металіст 1925 коефіцієнти в районі 4,7. Це виглядає дивно. У першому колі "аграрії" дійсно виглядали перспективніше, однак робити настільки явні прогнози щодо форми в лютому не варто. В кадровому плані суперники приблизно рівні, а щодо ігрових аспектив маємо занадто багато аспектів – і про них нічого не відомо.

Враховуючи сирість олександрійців та невисоку результативність харків'ян на зборах, ми поставмо на нічию.

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