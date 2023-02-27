Было бы неправдой говорить, что все мы с нетерпением ждали возвращения УПЛ, но раз оно уже есть, то ладно. Первый за три месяца матч в украинском чемпионате проведут на КСК Ника, где Руслан Ротань дебютирует во главе Александрии.

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Возвращение Руслана Петровича в УПЛ выглядит странно. Во-первых, с поста тренера молодежной сборной он так и не ушел, а слухи говорят о возможности шефства еще и над национальной командой. Во-вторых, Юрий Гура ставил качественную игру, основанную на осмысленной позиционной работе – и он оставил клуб в зоне еврокубков. В-третьих, для фирменного футбола Ротаня нужны высококачественные футболисты – особенно в центре поля.

Если бы они пришли в зимнюю кампанию, то вопросов не возникало бы. Впрочем, Бондаренко, Крыськива и Судакова в Александрию не завезли. За зиму клуб подписал только центрбека Логинова (стабильно привозил голы в СК Днепре-1), опорника Михайленко (один из основных в молодежной сборной) и юного ноунейма из молодежки СК. Кроме того, свободным агентом пришел голкипер Никита Шевченко, однако в заявке его не было.

Зато "аграриев" покинули кипер Билык, центрхавы Демченко и Дрышлюк (чемпион мира, между прочим) и атакующий хав Костышин. Денис перешел аж в Эль-Пасо, что в Техащине в США.

Если назначение Руслана Ротаня выглядит странным, то результаты команды на сборах – нет. Без магического треугольника в центре поля Александрия выиграла лишь два поединка из десяти, забив всего 11 голов. Хотя счет в спаррингах ничего не значит. Возможно, команда за зиму отточила инновационные тактические изюминки, которых не видел и Гвардиола.

Сегодняшним оппонентом Руслана Ротаня станет его экс-одноклубник – Эдмар. Он принял Металлист 1925 в середине первого круга после неожиданного ухода Валерия Кривенцова. Поначалу нашему казаку было непросто (ничья с Рухом, разгромы от Зари и Вереса), но в последних четырех матчах перед перерывом харьковчане набрали 8 очков. Причем одно из них взяли в поединке против Динамо (0:0).

К сожалению, новичков за последние три месяца почти не было. На замену Борячуку подписали 21-летнего вингера Абдуллаева (полгода он сидел без клуба), плюс пришел голкипер Коваленко (ранее выступал за Горняк-Спорт). На сборах в первую команду подтянули бразильцев Ногейру и Казаеса – вот и все трансферы. На выход отправились Дудик, Зубков и Вендел.

Стильным футбол Металлиста 1925 под руководством Эдмара не был, хотя в карикатурное украинское бей-беги "желто-синие" тоже старались не играть. Есть подозрение, что во второй части сезона УПЛ ситуация особо не изменится – на сборах харьковчане провели 9 матчей, лишь раз забив больше одного мяча. Лучшим бомбардиром стал вингер Ногейра, который провел три гола. Еще два – в активе Ростислава Русина.

Кадровая ситуация

В Александрии под сомнением выход Ковальца и Калитвинцева. Кирилл готовился в общей группе с прошлой недели, но перед этим мог лечь на операцию – к счастью, она не потребовалась. Впрочем, остаются вопросы относительно физической готовности хавбека. Владислав же на сборах провел всего один матч, поэтому вряд ли он готов к игре с Металлистом 1925.

Харьковчане не могут рассчитывать на центрбека Курило – он дисквалифицирован. Также неизвестно о состоянии Габелко, которого заменили на старте последнего спарринга. Все остальные готовы к матчу.

Ориентировочные составы на матч Александрия – Металлист 1925

Александрия: Горох – Мирошниченко, Логинов, Бабогло, Цуриков – Михайленко, Рыбалка, Билошевский – Авагимян, Кожушко, Третьяков

Металлист 1925: Мозиль – Жичиков, Ткачук, Безуглый, Капинус – Русин, Вачиберадзе, Мартынюк, Бычек, Ременюк – Чирук

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекеры считают Александрию безусловным фаворитом, выставив на Металлист 1925 коэффициенты в районе 4,7. Это выглядит странно. В первом круге "аграрии" действительно выглядели перспективнее, однако делать столь явные прогнозы относительно формы в феврале не стоит. В кадровом плане соперники примерно равны, а по игровым аспектам имеем слишком много аспектов – и о них ничего не известно.

Учитывая сырость александрийцев и невысокую результативность харьковчан на сборах, мы поставим на ничью.

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