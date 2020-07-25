Колос – СК Дніпро-1: Єзерський виділив фаворита у боротьбі за путівку у Лігу Європи

"Це буде зустріч двох цікавих команд. Колос увірвався у Прем'єр-лігу, амбітна команда. Потрапивши в першу шістку, потім Колосу було складно без великого досвіду змагатися з серйозними колективами. Але у підопічних Костишина є потенціал, є організація гри. Завдяки своїм амбіціям футболісти Колоса дали бій Динамо, Шахтаря. У команди вже з'явилася впевненість у своїх силах.

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Що стосується СК Дніпро-1, то команда Дмитра Михайленка добре укомплектована, показує комбінаційний футбол і любить високо грати в обороні. Мені здається, зустрінуться приблизно рівні суперники, але невелику перевагу віддам все ж дніпрянам, тому що у них є досвідчені футболісти, які знають, як досягати результату. Але це плей-офф, гра з одного матчу, тому результат може бути позитивним у даному випадку для будь-якої з команд", – сказав Єзерський у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, матч Колос – СК Дніпро-1 відбудеться вже сьогодні, 25 липня, початок о 17:00. Переможець вийде у фінал, де зможе поборотися за право зіграти в кваліфікації Ліги Європи.

Колос – СК Дніпро-1: анонс матчу плей-офф УПЛ