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Олександрія – Маріуполь: Шаран розповів про особливу тактику, обрану на поєдинок

23:02 - Читать на русском
Олександрія – Маріуполь: Шаран розповів про особливу тактику, обрану на поєдинок
Олександрія — Маріуполь – 4:1 / УПЛ

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран прокоментував розгромну перемогу своєї команди над Маріуполем (4:1) у першому турі чемпіонату України.

45’ Дмитро Шастал
47’ Артем Гордієнко
49’ Богдан Мишенко
90+1’ Денис Безбородько
 
Андрій Кулаков 83’
45’ Дмитро Шастал
47’ Артем Гордієнко
49’ Богдан Мишенко
83’ Андрій Кулаков
90+1’ Денис Безбородько

"Дуже важливо перемагати в таких поєдинках. Вдячний хлопцям за самовіддачу, яка у них була. З початку трохи хвилювалися, але потім після забитих голів все стало на свої місця. Було багато пресингу, колективного відбору м'яча на половині поля суперника. Ми провели дуже хороший поєдинок.

Олександрія — Маріуполь – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Щодо нападників – ми намагалися грати лише на атаку. Діяли за своєю схемою, яку трохи змінили – грали з двома опорниками. Зазвичай граємо з одним, Банада перебуває трохи вище. Тому ми розраховували на Лучкевича, Мишенка і на Шастала. Дмитро – це номінальний нападник. Ми знали, що у нього хороша швидкість, тому він вийшов і відпрацював як треба. Потім вийшов Безбородько. І Устименко теж нападник, але вийшов грати більше зліва, як крайній півзахисник.

Так що все було за планом, все було розраховано. Ми до цього готувалися, все спрацювало нормально. Погано, що пропустили, проте Маріуполь – це швидка команада", – сказав Шаран у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, олександрійці зіпсували дебют головному тренеру суперника Остапу Маркевичу, впевнено перегравши Маріуполь 4:1.

Олександрія розгромила Маріуполь у першому матчі Маркевича в УПЛ

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Теги
Маріуполь Маріуполь Олександрія Олександрія Олександрія - Маріуполь Володимир Володимир Шаран Денис Денис Безбородько Дмитро Дмитро Шастал Денис Денис Устименко Богдан Богдан Мишенко Валерій Валерій Лучкевич
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