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Александрия – Мариуполь: Шаран рассказал об особой тактике, выбранной на поединок

23:02 - Читати українською
Александрия – Мариуполь: Шаран рассказал об особой тактике, выбранной на поединок
Александрия – Мариуполь – 4:1 / УПЛ

Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал разгромную победу своей команды над Мариуполем (4:1) в первом туре чемпионата Украины.

45’ Дмитрий Шастал
47’ Артем Гордиенко
49’ Богдан Мышенко
90+1’ Денис Безбородько
 
Андрей Кулаков 83’
45’ Дмитрий Шастал
47’ Артем Гордиенко
49’ Богдан Мышенко
83’ Андрей Кулаков
90+1’ Денис Безбородько

"Очень важно побеждать в таких поединках. Благодарен ребятам за самоотдачу, которая у них была. С начала немного волновались, но потом после забитых голов все стало на свои места. Было много прессинга, коллективного отбора мяча на половине поля соперника. Мы провели очень хороший поединок.

Александрия – Мариуполь – 4:1 – видео голов и обзор матча

Насчет нападающих – мы пытались играть только на атаку. Действовали по своей схеме, которую немного изменили – играли с двумя опорниками. Обычно играем с одним, Банада находится чуть выше. Поэтому мы рассчитывали на Лучкевича, Мышенко и на Шастала. Дмитрий – это номинальный нападающий. Мы знали, что у него хорошая скорость, поэтому он вышел и отработал как надо. Затем вышел Безбородько. И Устименко тоже нападающий, но вышел играть больше слева, как крайний полузащитник.

Так что все было по плану, все было рассчитано. Мы к этому готовились, все сработало нормально. Плохо, что пропустили, однако Мариуполь – это быстрая команада", – сказал Шаран в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, александрийцы испортили дебют главному тренеру соперника Остапу Маркевичу, уверенно переиграв Мариуполь 4:1.

Александрия разгромила Мариуполь в первом матче Маркевича в УПЛ

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Теги
Мариуполь Мариуполь Александрия Александрия Александрия - Мариуполь Владимир Владимир Шаран Денис Денис Безбородько Дмитрий Дмитрий Шастал Денис Денис Устименко Богдан Богдан Мышенко Валерий Валерий Лучкевич
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