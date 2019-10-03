Олександрія – Гент: післяматчева прес-конференція Володимира Шарана

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран прокоментував нічийний результат матчу проти Гента в 2-му турі Ліги Європи 2019/20, за підсумками якого українська команда здобула перший заліковий бал в турнірі. Наставник залишився задоволений підсумком поєдинку.

"Безумовно, ми розуміли, що Олександрія не буде фаворитом цієї гри, як і у наступних матчах Ліги Європи. Ми розуміли, проти кого ми граємо, тому нічия – важливий результат для Олександрії. Це дуже великий досвід для нашої команди. Вважаю, що ми заслужили цей результат, хоча ми створили більше моментів і могли навіть перемогти.

Олександрія – Гент: післяматчева прес-конференція Йєса Торупа

Задоволений грою хлопців, які повністю віддали свої сили на полі. Можливо, лише в кінці дещо підсіли. Ми багато працювали у відборі та високо зустрічали суперника з перших хвилин зустрічі. Швидкий пропущений гол не знітив нас, хлопці витримали ігрову дисципліну та виконали установку на гру. Команда грала у конструктивний футбол, виходячи в атаку через короткий пас, а не грала на виніс. При цьому велику роль відігравали наші флангові захисники.

Звісно, був певний технічний брак, який не відповідав рівню нашого суперника. В технічному плані ми суттєво поступаємося Генту. Ми створили 4 хороші моменти, але забили лише 1 гол. Втім, я радий і цьому. Я хвилювався, щоб хлопці не боялися грати після поразки в Німеччині. Я знаю рівень наших футболістів і задоволений їхньою грою, в тому числі після пропущеного м’яча.

Олександрія – Гент – відео голів

Ви бачили, що я випускав на заміну атакувальних гравців, тому не можу сказати, що ми грали на нічию. Єдине, що Ковалець отримав пошкодження і казав у перерві, що зіграє не більше 5-ти хвилин, але, на щастя, він зміг відіграти довше. Втім, я змушений був все ж замінити його. Я сказав хлопцям після першої половини гри, що нічого страшного в цій команді немає, тому з Гентом можна грати. Радий, що другий тайм ми провели на хорошому рівні та змогли відігратися.

Дякую Львову, вболівальникам та президенту клубу, який зайшов у роздягальню після гри. Думаю, вболівальники залишилися задоволені. Для команди з нашого невеликого містечка нічия – вагомий результат. Я радий, що ми зуміли взяти це очко, адже ми явно не є фаворитами групи", – поділився Шаран на післяматчевій прес-конференції.

Олександрія відстояла нічию проти Гента і набрала перше очко у Лізі Європи

Зазначимо, Олександрія після 2-х турів має в своєму активі 1 очко – стільки ж у Сент-Етьєна, який у паралельному матчі розписав нічию з Вольфсбургом. Німці та Гент набрали по 4 пункти та лідирують у квартеті I.