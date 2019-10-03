Олександрія – Гент: післяматчева прес-конференція Йєса Торупа

Наставник Гента Йєс Торуп поділився емоціями від нічийного підсумку матчу проти Олександрії в рамках 2-го туру Ліги Європи 2019/20.

"Я очікував гри проти сильного опонента та чудової гри. Ми грали проти хорошої команди і володіли суттєвою перевагою у перші 40-45 хвилин, але потім Гент дещо втратив контроль над ходом поєдинку. Ми грали на виїзді і старалися з усіх сил, та були впевнені в тому, що заб’ємо другий гол.

Олександрія – Гент – відео голів

Можливо, ми були дещо самовпевненими у своїх силах. Якби ми здобули 3 очки, це було б чудово, але я не можу сказати, що я незадоволений нічийним результатом, хоча Гент мав шанси для перемоги. У нас доволі сильна група, тому кожен заліковий бал – на вагу золота.

Олександрія – сильна команда, але вона мене не здивувала. Суперник грав саме так, як я очікував. Нічия в паралельному матчі? Я дещо здивований, адже Вольфсбург – фаворит групи. Це підтверджує мої слова про те, що кожен бал має дуже вагоме значення", – підсумував Торуп на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, Олександрія розписала нічию у матчі 2-го туру Ліги Європи проти Гента (1:1).

Олександрія відстояла нічию проти Гента і набрала перше очко у Лізі Європи