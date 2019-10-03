Александрия – Гент: послематчевая пресс-конференция Владимира Шарана

Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал ничейный исход матча против Гента во 2-м туре Лиги Европы 2019/20, по итогам которого украинская команда получила первый зачетный балл в турнире. Наставник остался доволен итогом поединка.

"Безусловно, мы понимали, что Александрия не будет фаворитом этой игры, как и в следующих матчах Лиги Европы. Мы понимали, против кого мы играем, поэтому ничья – важный результат для Александрии. Это очень большой опыт для нашей команды. Считаю, что мы заслужили этот результат, хотя мы создали больше моментов и могли даже победить.

Александрия – Гент: послематчевая пресс-конференция Йеса Торупа

Доволен игрой ребят, которые полностью отдали свои силы на поле. Возможно, только в конце несколько подсели. Мы много работали в отборе и высоко встречали соперника с первых минут встречи. Быстрый пропущенный гол не сконфузил нас, ребята выдержали игровую дисциплину и выполнили установку на игру. Команда играла в конструктивный футбол, выходя в атаку через короткий пас, а не играла на вынос. При этом большую роль играли наши фланговые защитники.

Конечно, был определенный технический брак, который не соответствовал уровню нашего соперника. В техническом плане мы существенно уступаем Генту. Мы создали 4 хороших момента, но забили лишь 1 гол. Впрочем, я рад и этому. Я волновался, чтобы ребята не боялись играть после поражения в Германии. Я знаю уровень наших футболистов и доволен их игрой, в том числе после пропущенного мяча.

Александрия – Гент – видео голов

Вы видели, что я выпускал на замену атакующих игроков, поэтому не могу сказать, что мы играли на ничью. Единственное, что Ковалец получил повреждения и говорил в перерыве, что сыграет не более 5-ти минут, но, к счастью, он смог сыграть дольше. Впрочем, я вынужден был все же заменить его. Я сказал ребятам после первой половины игры, ничего страшного в этой команде нет, поэтому с Гентом можно играть. Рад, что второй тайм мы провели на хорошем уровне и смогли отыграться.

Спасибо Львову, болельщикам и президенту клуба, который зашел в раздевалку после игры. Думаю, болельщики остались довольны. Для команды из нашего небольшого городка ничья - весомый результат. Я рад, что мы сумели взять это очко, ведь мы явно не являются фаворитами группы", – поделился Шаран на послематчевой пресс-конференции.

Александрия отстояла ничью против Гента и набрала первое очко в Лиге Европы

Отметим, Александрия после 2-х туров имеет в своем активе 1 очко – столько же у Сент-Этьена, который в параллельном матче расписал ничью с Вольфсбургом. Немцы и Гент набрали по 4 пункта и лидируют в квартете I.