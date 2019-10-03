Олександрія – Гент: анонс матчу Ліги Європи

Олександрія в рамках 2-го туру групового етапу Ліги Європи приймає Гент. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Олександрія – Гент

3 жовтня, 19:55, Львів, Арена Львів

Головний арбітр: Єнс Мое (Данія)

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Олександрія вперше у своїй історії проведе домашній матч на груповому етапі Ліги Європи. Що може лунати краще для бронзового призера УПЛ? Хіба що матч ЛЄ у рідних стінах, однак не все в цьому світі ідеально – "жовто-чорним" через логістичні вимоги УЄФА доведеться виступати у Львові. Втім, без підтримки своїх вболівальників вони не залишаться, адже клуб безкоштовно відправив на виїзд автобусом 55 фанатів, а іншим зголосився сплатити гроші за поїзд. Якщо ще й львів'яни не проігнорують українську команду, буде непогано.

Олександрія – Гент: прогноз на матч Ліги Європи

В ігровому плані Олександрія готова до Ліги Європи, як ніколи. Після поразки Десні місяць тому підопічні Володимира Шарана в УПЛ не програли жодного з чотирьох наступних матчів, здобувши перемогу в трьох із загальним рахунком 5:0. Відібрати очки вдалося тільки Колосу, але той поєдинок відбувся одразу після виїзду олександрійців у Вольфсбург – там українці видали дуже симпатичний поєдинок, хоча й зазнали поразки через брак класу (і помилку Паньківа). Словом, ігрова форма Олександрії зараз в повному порядку.

Найбільш сильними сторонами "жовто-чорних" залишаються якісна система пресингу та гарна фізична підготовка. В тому ж матчі проти Вольфсбурга підопічні Володимира Шарана у перші 20 хвилин впевнено накривали "вовків" на чужій половині поля, а в УПЛ подібна тактика взагалі ставить суперників у глухий кут. Також команда вміє працювати на стандартах – тут є кому пробивати зі штрафних (чи просто з дистанції) і замикати подачі з них. Саме так Банада відзначився голом у Німеччині.

Слабкощами Олександрії, звісно ж, є клас та брак досвіду. Втім, на цей фактор вплинути важко, а от за ігровою дисципліною "жовто-чорним" потрібно слідкувати якомога уважніше. Так, в поєдинку проти Вольфсбурга однією з причин легкого перехоплення ініціативи німцями стали недопрацювання Третьякова по одному із центральних захисників, а потім часто траплялися ситуації, коли вся команда без причини втискалася у власний штрафний. Втім, Гент – суперник простіший, тож можна сподіватися на кращу реалізацію проблемних компонентів.

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Гент взагалі не повинен був грати у Лізі Європи, але йому пощастило з дискваліфікацією Мехелена – саме його місце зайняв клуб Яремчука. Та й загалом це далеко не найсильніший бельгійський колектив: так, після чемпіонства та Суперкубка 2015-го "буйволи" трофеїв не брали, лише раз застрибнувши на третє місце Ліги Жюпіле й змінивши двох тренерів – і двічі поспіль при цьому проваливши кваліфікацію в Лігу Європи. У цьогорічному розіграші Гент прорвався крізь три раунди й виграв матч групового етапу проти Сент-Етьєна, але лише раз підопічні Йєса Торупа залишили свої ворота сухими. Цікаво, що на виїзді у єврокубках вони в цьому сезоні ще не перемагали.

Втім, Гент все одно виглядає потужно. Прямо зараз "буйволи" відстають від лідера чемпіонату – Брюгге – всього на три очки, зазнавши однієї поразки у стартових восьми турах. Загалом, безпрограшна серія "блакитних" в усіх турнірах триває уже 10 поєдинків (8 перемог, 2 нічиї), в яких вдалося відзначитись аж 26 голами – і лише в одному матчі команда забила менше двох. Словом, футбол дуже результативний. Найбільше ж на цій нові виділяються нападники Яремчук та Девід – у Романа 9 голів та 3 асисти, а у Джозефа просто 10 голів. За цією парочкою потрібно стежити в обидва ока.

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Та й загалом Гент не страждає кадровими проблемами. У кожній лінії є гравець, якого можна назвати лідером, а крім них є хороші дублери, які дозволяють проводити ротацію без значної втрати у якості футболу. Втім, здебільшого Йєс Торуп намагається випускати основу, що й не дивно – "буйволи" грають за схемою 4-4-2 ромб, дуже чутливої до будь-яких провисань і незлагодженостей, але ефективної в плані контролю центру поля. Словом, Олександрії сьогодні не варто розраховувати на недооцінку та другий склад.

Кадрова ситуація

Травмовані: Грицук – Пластун, Чакветадзе

Дискваліфіковані: немає

Олександрія – Гент: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Фахівці з компанії Marathon Bet вважають олександрійців андердогом зустрічі – перемогу підопічних Володимира Шарана оцінюють високим коефіціентом 4,65, в той час як на звитягу Гента дають лише 1,76. Нічия також здається малоймовірною, тому в разі ставки на цей результат виграш збільшиться в 3,98 разів.

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Найбільш вірогідним результатам контора вважає нічию з рахунком 1:1, адже саме на неї стоїть найнижчий коефіціент – 7,10. Мінімальна перемога Гента при цьому оцінена приблизно так само (7,20), а от на аналогічному рахунку в користь Олександрії можна серйозно наваритись – тут коефіцієнт становить аж 13,50.

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Гент

Гент: Камінски – Лустіг, Бронн, Нгаде-Нгаджуї, Асаре – Овусу, Одіджа-Офое, Кумс – Девід – Депуатр, Яремчук

Олександрія: Паньків – Пашаєв, Бухал, Дубра, Мірошніченко – Банада, Довгий, Гречишкін – Лучкевич, Сітало, Ковалець

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Гент програв усі матчі проти українських клубів, але то були поєдинки проти грандів. Нині ж Гент бажає набрати три очки не стільки через бажання зламати традицію, скільки через покращення шансів на вихід у плей-офф. Втім, Олександрія – не хлопчик для биття; зустріч з Вольфсбургом та останні ігри в УПЛ показують, що зараз "жовто-чорні" перебувають на піку форми. Підопічні Шарана не тушуються, діють сміливо й навіть агресивно, а також дуже добре душать центр поля – схема з трьома опорниками може створити серйозні проблеми ромбу бельгійців. Забивати також є кому – особливо коли справа стосується стандартів.

Граючи вдома, за підтримки своїх вболівальників, Олександрії до снаги відібрати очки у Гента. Буде складно, але якщо не зараз, то вже ніколи.

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