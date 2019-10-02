Яремчук: Грати проти Олександрії – особливе відчуття, але я приїхав сюди не як турист

Український форвард Гента Роман Яремчук поділився враженнями від повернення в Україну на матч Ліги Європи проти Олександрії.

"Грати проти колишньої команди – це особливі почуття. Але це футбол, я не приїхав сюди як турист. Ми хочемо добитися хорошого результату і показати вражаючу гру.

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Для нас Ліга Європи – важливий турнір. Ми хочемо заробити побільше очок. Вважаю, що гра з Олександрією може стати для нас ключовою. Нічия? Ми приїхали сюди за трьома очками", – цитує Яремчука офіційний сайт бельгійського клубу.

Нагадаємо, 23-річний нападник збірної України захищав кольори Олександрії у 2016 році, звідки і перейшов у Гент.

Зустріч між цими суперниками відбудеться 3 жовтня у Львові, початок о 19:55.

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