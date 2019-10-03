Александрия – Гент: анонс матча Лиги Европы

Александрия в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы принимает Гент. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Александрия – Гент

3 октября, 19:55, Львов, Арена Львов

Главный арбитр: Йенс Мое (Дания)

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Александрия впервые в своей истории проведёт домашний матч на групповом этапе Лиге Европы. Что может звучать лучше для бронзового призёра УПЛ? Разве что матч ЛЕ в родных стенах, однако не всё в этом мире идеально – "жёлто-черным" из-за логистических требованиий УЕФА придётся выступать во Львове. Впрочем, без поддержки своих болельщиков они не останутся, ведь клуб бесплатно отправил на выезд автобусом 55 фанатов, а другим согласился уплатить деньги за поезд. Если ещё и львовяне не проигнорируют украинскую команду, будет неплохо.

Александрия – Гент: прогноз на матч Лиги Европы

В игровом плане Александрия готова к Лиге Европы, как никогда. После поражения Десне месяц назад подопечные Владимира Шарана в УПЛ не проиграли ни одного из четырёх последующих матчей, одержав победу в трёх с общим счётом 5:0. Отобрать очки удалось только Колосу, но тот поединок состоялся сразу после выезда александрийцев в Вольфсбург – там украинцы выдали очень симпатичный поединок, хотя и потерпели поражение из-за нехватки класса (и ошибки Панькива). Словом, игровая форма Александрии сейчас в полном порядке.

Наиболее сильными сторонами "жёлто-черных" остаются качественная система прессинга и хорошая физическая подготовка. В том же матче против Вольфсбурга подопечные Владимира Шарана в первые 20 минут уверенно накрывали "волков" на чужой половине поля, а в УПЛ это так и вовсе ставит соперников в тупик. Также команда умеет работать со стандартовм – здесь есть кому пробивать со штрафных (или просто с дистанции) и замыкать подачи с них. Именно так Банада отметился голом в Германии.

Слабостями Александрии, конечно же, являются класс и недостаток опыта. Впрочем, на этот фактор повлиять трудно, а вот за игровой дисциплиной "желто-черным" нужно следить как можно внимательнее. Так, в поединке против Вольфсбурга одной из причин лёгкого перехвата инициативы немцами стали недоработки Третьякова по одному из центральных защитников, а затем часто случались ситуации, когда вся команда без причины вжималась в свою штрафную. Впрочем, Гент – команда попроще, поэтому можно надеяться на лучшую реализацию проблемных компонентов.

Александрия проиграла Вольфсбургу: победа "волков" на классе, достойный футбол команды Шарана и динамовский привет

Гент вообще не должен был играть в Лиге Европы, но ему повезло с дисквалификацией Мехелена – именно его место занял клуб Яремчука. Да и вообще это далеко не самый сильный бельгийский коллектив: так, после чемпионства и Суперкубка 2015 года "буйволы" трофеев не брали, лишь раз запрыгнув на третье место Лиги Жюпиле и сменив двух тренеров – и дважды подряд при этом провалив квалификацию в Лигу Европы. В нынешнем розыгрыше Гент прорвался сквозь три раунда и выиграл матч группового этапа против Сент-Этьенна, но только раз подопечные Йесса Торупа оставили свои ворота сухими. Интересно, что на выезде в еврокубках они в этом сезоне ещё не побеждали.

Впрочем, Гент всё равно выглядит мощно. Прямо сейчас "буйволы" отстают от лидера чемпионата – Брюгге – всего на три очка, потерпев всего одно поражение в стартовых восьми турах. В целом, беспроигрышная серия "голубых" во всех турнирах длится уже 10 поединков (8 побед, 2 ничьи), в которых удалось отличиться аж 26 голами – и только в одном матче команда забила меньше двух. Словом, футбол очень результативный. Больше всего на этой ниве выделяются нападающие Яремчук и Дэвид – у Романа 9 голов и 3 ассиста, а у Джозефа просто 10 голов. За этой парочкой нужно следить в оба глаза.

Гент: украинское трио, "бледная" столетняя история и тренер-трудяга – представление соперника Александрии в Лиге Европы

Да и в целом Гент не страдает кадровыми проблемами. В каждой линии есть игрок, которого можно назвать лидером, а кроме них есть хорошие дублёры, которые позволяют проводить ротацию без значительной потери в качестве футбола. Впрочем, в основном Йесс Торуп пытается выпускать основу, что и не удивительно – "буйволы" играют по схеме 4-4-2 ромб, очень чувствительной к любым провисаниям и неровностям, но эффективной в плане контроля центра поля. Словом, Александрии сегодня не стоит рассчитывать на недооценку и второй состав.

Кадровая ситуация

Травмированные: Грицук – Пластун, Чакветадзе

Дисквалифицированные: нет

Александрия – Гент: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Специалисты из компании Marathon Bet считают александрийцев андердогом встречи – победу подопечных Владимира Шарана оценивают высоким коэффициентом 4,65, в то время как на победу Гента дают лишь 1,76. Ничья также кажется маловероятной, поэтому в случае ставки на этот результат выигрыш увеличится в 3,98 раз.

Яремчук: Играть против Александрии – особое ощущение, но я приехал сюда не как турист

Наиболее вероятным исходом матча контора считает ничью со счётом 1:1, ведь именно на неё стоит самый низкий коэффициент – 7,10. Минимальная победа Гента при этом оценена примерно так же (7,20), а вот на аналогичном счёте в пользу Александрии можно серьёзно навариться – здесь коэффициент составляет аж13,50.

Ориентировочные составы на матч Александрия – Гент

Гент: Камински – Лустиг, Бронн, Нгаде-Нгаджуи, Асаре – Овусу, Одиджа-Офое, Кумс – Дэвид – Депуатр, Яремчук

Александрия: Панькив – Пашаев, Бухал, Дубра, Мирошниченко – Банада, Довгий, Гречишкин – Лучкевич, Ситало, Ковалец

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Гент проиграл все матчи против украинских клубов, но это были поединки против грандов. Сейчас же Гент желает набрать три очка не столько из-за желания сломать традицию, сколько из-за улучшения шансов на выход в плей-офф. Впрочем, Александрия – не мальчики для битья; встреча с Вольфсбургом и последние игрі в УПЛ показывают, что сейчас "жёлто-черные" находятся на пике формы. Подопечные Шарана не тушуются, действуют смело и даже агрессивно, а также очень хорошо душат центр поля – схема с тремя опорниками может создать серьёзные проблемы ромбу бельгийцев. Забивать также есть кому – особенно когда дело касается стандартов.

Играя дома, при поддержке своих болельщиков, Александрии под силу отобрать очки у Гента. Будет сложно, но если не сейчас, то уже никогда.

Фальсификации в пользу Месси, украинизация Европы, ужас в Карпатах и друзья Динамо: обзор футбольной недели в мемах