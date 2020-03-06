Буяльський зможе зіграти проти Олександрії – КДК вирішив додатково не карати лідера Динамо за фол у матчі із СК Дніпро-1

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко отримав хороші новини від контрольно-дисциплінарного комітету.

КДК УАФ вирішив, що вилучення хавбека Динамо Віталія Буяльського у матчі проти СК Дніпро-1 (1:3) не заслуговує на додаткове покарання для футболіста, повідомляє офіційний сайт клубу.

СК Дніпро-1 – Динамо: вилучення Буяльського стало найшвидшим в історії киян в чемпіонатах України

Згідно регламенту за червону картку 27-річний гравець вже пропустив поєдинок проти Колоса (2:0) і зможе вийти на двобій з Олександрією в рамках 22-го туру УПЛ.

У нинішньому сезоні чемпіонату України Буяльський провів 16 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та двома асистами.

Динамо поза зоною ЛЧ, Шахтар вирішить долю місця у верхній шістці: всі розклади перед останнім туром першого етапу УПЛ