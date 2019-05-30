Олександрія – Динамо: онлайн-трансляція останнього матчу УПЛ сезону 2018/19

Олександрія приймає Динамо у центральному поєдинку 32-го туру Української Прем'єр-ліги. Стартові склади та онлайн-трансляція матчу доступні в цій новині на сайті "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція матчу Олександрія – Динамо розпочнеться о 19:30. Поєдинок відбудеться без будь-якої турнірної мотивації, адже кияни та олександрійці вже забронювали собі друге і третє місця відповідно.

Олександрія – Динамо: анонс матчу УПЛ

Олександрія – Динамо: стартові склади команд

Динамо: Бущан, Кендзьора, Бурда, Шабанов, Миколенко, Шепелєв, Алібеков, Де Пена, Циганков, Бєсєдін, Русин

Запасні: Рудько, Смирний, Шапаренко, Гармаш, Кравченко, Дуелунд

Олександрія: Паньків, Бабогло, Ковалець, Протасов, Бухал, Запорожан, Лучкевич, Сітало, Пашаєв, Банада, Задерака

Запасні: Леванідов, Дедечко, Довгий, Микицей, Пономар, Стецьков, Шастал