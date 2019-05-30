Александрия – Динамо: онлайн-трансляция последнего матча УПЛ сезона 2018/19

Александрия принимает Динамо в центральном поединке 32-го тура Украинской Премьер-лиги. Составы и онлайн-трансляция матча доступны в этой новости на сайте "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция матча Александрия – Динамо начнется в 19:30. Поединок состоится без всякой турнирной мотивации, ведь киевляне и александрийцы уже забронировали себе второе и третье места соответственно.

Александрия – Динамо: анонс матча УПЛ

Александрия – Динамо: стартовые составы команд

Динамо: Бущан, Кендзера, Бурда, Шабанов, Миколенко, Шепелев, Алибеков, Де Пена, Цыганков, Беседин, Русин

Запасные: Рудько, Смирный, Шапаренко, Гармаш, Кравченко, Дуэлунд

Александрия: Панькив, Бабогло, Ковалец, Протасов, Бухал, Запорожан, Лучкевич, Ситало, Пашаев, Банада, Задерака

Запасные: Леванидов, Дедечко, Длинный, Микицей, Пономарь, Стецков, Шастал