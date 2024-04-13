Олександрія в рамках 24-го туру чемпіонату України прийматиме Динамо. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри шукайте у цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок між Олександрією і Динамо стартує о 15:30 на стадіоні КСК Ніка. Кияни несподівано оступились у минулому турі, розписавши нічию з ЛНЗ (1:1), тож чергова втрата очок може стати фатальною у боротьбі за чемпіонство.

Олександрія – Динамо: анонс матчу УПЛ

Є що доводити і Олександрії – команда не знала смаку перемог в останніх двох турах, а відстань від зони вильоту становить лише 5 балів. Ну і, звісно, не слід забувати про тренерську дуель двох колишніх партнерів по Динамо – Руслана Ротаня і Олександра Шовковського.

Де дивитися Олександрія – Динамо? Поєдинок у прямому ефірі транслюватиме канал УПЛ-ТБ – він доступний у більшості операторів і на багатьох ОТТ-платформах (наприклад, Київстар ТВ). Спостерігати за всіма подіями навколо поєдинку можна також на "Футбол 24". Студії до матчу та після нього дивіться за посиланнями.

Стартові склади:

Олександрія: 77. Шевченко – 4. Кравченко, 24. Мартинюк, 18. Логінов, 25. Калюжний, 30. Копина, 71. Шостак, 6. Ковалець, 11. Шулянський, 9. Калитвинцев, 10. Кулаков

Запасні: 1. Долгий, 44. Єрмаков, 8. Сігєєв, 14. Кулаковський, 20. Ващенко, 21. Бєляєв, 22. Скорко, 33. Безерра, 55. Смирний, 70. Костишин, 88. Погорілий, 99. Кледсон Де



Динамо: 1. Бущан – 24. Тимчик, 4. Попов, 25. Дячук, 2. Вівчаренко – 6. Бражко, 18. Андрієвський, 10. Шапаренко, 9. Волошин, 22. Кабаєв – 11. Ванат

Запасні: 51. Моргун, 74. Ігнатенко, 7. Ярмоленко, 20. Караваєв, 21. Супряга, 29. Буяльський, 30. Діалло, 32. Михавко, 40. Біловар, 44. Дубінчак, 77. Беніто, 99. Пономаренко