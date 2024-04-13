Александрия в рамках 24-го тура чемпионата Украины будет принимать Динамо. Стартовые составы и ссылку на онлайн-трансляцию игры ищите в этой новости на "Футбол 24".

Поединок между Александрией и Динамо стартует в 15:30 на стадионе КСК Ника. Киевляне неожиданно оступились в прошлом туре, расписав ничью с ЛНЗ (1:1), поэтому очередная потеря очков может стать фатальной в борьбе за чемпионство.

Александрия – Динамо: анонс матча УПЛ

Есть что доказывать и Александрии – команда не знала вкуса побед в последних двух турах, а расстояние от зоны вылета составляет лишь 5 баллов. Ну и, конечно, не следует забывать о тренерской дуэли двух бывших партнеров по Динамо – Руслана Ротаня и Александра Шовковского.

Где смотреть Александрия – Динамо? Поединок в прямом эфире будет транслировать канал УПЛ-ТВ – он доступен у большинства операторов и на многих ОТТ-платформах (например, Киевстар ТВ). Наблюдать за всеми событиями вокруг поединка можно также на "Футбол 24". Студии к матчу и после него смотрите по ссылкам.

Стартовые составы:

Александрия: 77. Шевченко – 4. Кравченко, 24. Мартынюк, 18. Логинов, 25. Калюжный, 30. Копина, 71. Шостак, 6. Ковалец, 11. Шулянский, 9. Калитвинцев, 10. Кулаков

Запасные: 1. Долгий, 44. Ермаков, 8. Сигеев, 14. Кулаковский, 20. Ващенко, 21. Беляев, 22. Скорко, 33. Безерра, 55. Смирный, 70. Костышин, 88. Погорелый, 99. Кледсон Де



Динамо: 1. Бущан – 24. Тимчик, 4. Попов, 25. Дячук, 2. Вивчаренко – 6. Бражко, 18. Андриевский, 10. Шапаренко, 9. Волошин, 22. Кабаев – 11. Ванат

Запасные: 51. Моргун, 74. Игнатенко, 7. Ярмоленко, 20. Караваев, 21. Супряга, 29. Буяльский, 30. Диалло, 32. Михавко, 40. Биловар, 44. Дубинчак, 77. Бенито, 99. Пономаренко