Олександрія – Динамо: Михайличенко взяв на матч УПЛ 21 гравця – у киян є велика втрата

Динамо вирушило в Олександрію на поєдинок 30-го туру Прем'єр-ліги. У списку "біло-синіх" 21 футболіст, 20 з яких потраплять до заявки на гру.

Абдул Кадірі, Йосіп Піваріч, Фран Соль та Віталій Миколенко не допоможуть Динамо в поєдинку 30-го туру УПЛ проти Олександрії. Всі четверо не поїхали на виїзний матч, інформує офіційний сайт "біло-синіх".

Перші двоє дискваліфіковані, причини відсутності Соля та лідера оборони Миколенка не уточнюються. Загалом у списку Олексія Михайличенка 21 гравець, з яких один не потрапить до заявки на поєдинок. Зауважимо, що кияни вирушили в Олександрію автобусом.

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Воротарі: Бойко, Бущан;

Захисники: Бурда, Кендзьора, Попов, Сирота, Шабанов;

Півзахисники: Андрієвський, Буяльський, Вербіч, Дуелунд, Караваєв, Де Пена, Сидорчук, Цітаішвілі, Циганков, Шапаренко, Шепелєв, Беніто;

Нападники: Каргбо, Русин.

Матч Олександрія – Динамо розпочнеться 12 липня о 19:30. Після 29-ти турів УПЛ кияни посідають третє місце, команда Шарана точно фінішує п'ятою.

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