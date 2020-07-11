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Динамо наважилося продати Циганкова, – ЗМІ

16:30 - Читать на русском
Динамо наважилося продати Циганкова, – ЗМІ
Віктор Циганков / ФК Динамо

Півзахисник Динамо Віктор Циганков отримав шанс змінити клуб по завершенні поточного сезону.

Президент Динамо Ігор Суркіс дав згоду на продаж Віктора Циганкова цього літа. Віднині Віталій Циганков – батько гравця, який водночас є і його агентом, може починати шукати варіанти для лідера киян. Про це повідомляє Telegram-канал Динамо Киев Inside.

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Раніше повідомлялося про певний інтерес до 22-річного атакувального хавбека з боку Хоффенхайма, Наполі та англійських клубів.

Нагадаємо, Віктор Циганков дебютував за першу команду Динамо в 2016 році під керівництвом Сергія Реброва. У поточному сезоні вінгер провів 36 матчів у всіх турнірах, записавши до свого активу 15 голів та 8 асистів. Transfermarkt оцінює лідера "біло-синіх" в 16 млн євро, а його контракт розрахований до 30 червня 2023 року.

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