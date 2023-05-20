Олександрія поступилася Динамо в рамках 27-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Бездоганна серія Олександра Шовковського продовжилася. Динамо виграло усі чотири виїзні матчі під керівництвом свого наразі тимчасового тренера. Руслан Ротань не зміг дати гідний бій своєму колишньому одноклубнику.

Динамо знищило Олександрію у матчі УПЛ – феєрія несподіваних героїв, черговий гол Ваната, який не мав грати

Олександрія залишалася у грі лише до вимушеної паузи, яка виникла через активність окупантів у повітряному просторі України. Після відновлення матчу на полі вже було лише Динамо. Кияни розбили суперника й гарантували собі щонайменше четверте місце. Щоправда, реальних шансів потіснити Зорю з третьої сходинки немає.