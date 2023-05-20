Александрия уступила Динамо в рамках 27-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Безупречная серия Александра Шовковского продолжилась. Динамо выиграло все четыре выездных матча под руководством своего временного тренера. Руслан Ротань не смог дать достойный бой своему бывшему одноклубнику.

Динамо уничтожило Александрию в матче УПЛ – феерия неожиданных героев, очередной гол Ваната, который не должен был играть

Александрия оставалась в игре только до вынужденной паузы, возникшей из-за активности оккупантов в воздушном пространстве Украины. После возобновления матча на поле уже было только Динамо. Киевляне разбили соперника и гарантировали себе по крайней мере четвертое место. Правда, реальных шансов потеснить Зарю с третьей строчки нет.