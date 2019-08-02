Карпати зацікавилися ще одним люксембурзьким захисником

Захисник Прогреса Тім Халль потрапив на радар львівського клубу.

Карпати хочуть запросити в УПЛ чергового футболіста з Люксембургу – 22-річного захисника Тіма Халля, інформує Tribuna з посиланням на тамтешнього журналіста.

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Офіційної пропозиції львів'яни ще не надсилали в Прогрес, за який і виступає Халль. До того ж такий трансфер важко буде здійснити – в Люксембурзі вже закрилося трансферне вікно, клуб не може знайти заміну основному центрбеку. Вчора Тім у складі Прогреса вилетів з Ліги Європи від шотландського Рейнджерс.

Відзначимо, що Карпати нещодавно підписали іншого гравця з Люксембургу – Марвіна Мартінса. А Динамо сьогодні закриє трансфер лідера збірної Жерсона Родрігеса. Халль не грає за національну команду, але має того ж агента, що й потенційний новачок Динамо.