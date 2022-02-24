"Путін напав не зараз, а ще 2014-му. І те, що нині відбувається, лише ескалація. Велика, кривава, але лише ескалація. Тим рожевим поні, що жили у світі поза політикою, тепер дуже лячно. З реготом спостерігаю їхню масову евакуацію з речами на дачі.

Дружина Маліновського опублікувала картинку "дружби" Росії і України – довелося виправдовуватися після гніву підписників

Окремі вітання дружині Руса Маліновського. Курва, тягни до них руцю добра, недолік погризений тарганами. Також вітання любителям вусатого залупенфюрера з Бульбостану. А життя триває. Все буде Україна! А рузьге не людина, і варто це усвідомити було давно, хоча й нині не пізно", – написав Моралес на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, нещодавно Роксана Маліновська у своїх соцмережах опублікувала картинку, на якій потискають одна одну долоні у кольорах прапорів Росії та України. Вже тоді їй довелося виправдовувати свої дії.