Дружина Маліновського опублікувала картинку "дружби" Росії і України – довелося виправдовуватися після гніву підписників
Роксана Маліновська спровокувала неабиякий резонанс своїми геополітичними роздумами в Instagram.
Дружина хавбека Аталанти Руслана Маліновського опублікувала картинку, на якій потискають одна одну долоні у кольорах Росії та України.
Також уродженка Криму у особистій переписці заявила, що війна твориться виключно руками влади і пропаганди, а "насправді все може бути по-іншому" (пізніше виправдалася, списавши переписку на фейк, фотошоп і "дурних журналістів").
Більшість підписників вибухнули гнівом, а дівчина була змушена детальніше пояснювати свою позицію. Мовляв, вона в курсі, що Україна воює з Росією, і що відбувається на Донбасі. Роксана кілька років не може поїхати додому і побачитися з близькими, але хоче, щоб Крим став українським. Дружина Маліновського побажала усім "миранчука і добра".
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