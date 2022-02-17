Дружина хавбека Аталанти Руслана Маліновського опублікувала картинку, на якій потискають одна одну долоні у кольорах Росії та України.

Також уродженка Криму у особистій переписці заявила, що війна твориться виключно руками влади і пропаганди, а "насправді все може бути по-іншому" (пізніше виправдалася, списавши переписку на фейк, фотошоп і "дурних журналістів").

Більшість підписників вибухнули гнівом, а дівчина була змушена детальніше пояснювати свою позицію. Мовляв, вона в курсі, що Україна воює з Росією, і що відбувається на Донбасі. Роксана кілька років не може поїхати додому і побачитися з близькими, але хоче, щоб Крим став українським. Дружина Маліновського побажала усім "миранчука і добра".

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