"Офіційна заява від Альянса ще не надходила. Я все ж сподіваюся, що і не надійде. Знаючи інформацію, я сподіваюся, що здоровий глузд візьме верх.

"Треба взагалі забороняти займатися футболом тим, хто так чинить": Красніков – про демарш Альянса після першого туру

Я не можу зрозуміти рішення, яке ухвалило керівництво Альянсу. Всі знають, що ця команда претендувала на місце в четвірці, а також могла боротися за місце в Прем'єр-Лізі. Ми спілкувалися з керівництвом Альянса і просили, щоб вони не робили емоційних кроків. Поки ситуація не дуже хороша", – заявив Каденко у коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, керівництво Альянса налаштоване зняти команду після скандальної поразки від Металіста (0:2) у стартовому турі Першої ліги.

Металіст дебютував у Першій лізі шаленою битвою з Альянсом – два вилучення, два пенальті і дубль екс-гравця Монако