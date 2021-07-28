"Официальное заявление от Альянса еще не поступало": президент ПФЛ надеется на "здравый смысл" бунтаря Первой лиги
Президент Профессиональной футбольной лиги Александр Каденко сохраняет надежду, что сезон Первой лиги удастся доиграть с полным списком команд.
"Официальное заявление от Альянса еще не поступало. Я все же надеюсь, что и не поступит. Зная информацию, я надеюсь, что здравый смысл возьмет верх.
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Я не могу понять решение, которое приняло руководство Альянса. Все знают, что эта команда претендовала на место в четверке, а также могла бороться за место в Премьер-Лиге. Мы общались с руководством Альянса и просили, чтобы они не делали эмоциональных шагов. Пока ситуация не очень хорошая", – заявил Каденко в комментарии Футбол NEWS.
Напомним, руководство Альянса настроено снять команду после скандального поражения от Металлиста (0:2) в стартовом туре Первой лиги.
Металлист дебютировал в Первой лиге бешеной битвой с Альянсом – два удаления, два пенальти и дубль экс-игрока Монако