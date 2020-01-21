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Одріосола близький до того, аби покинути Реал

14:00 248 Читать на русском
Одріосола близький до того, аби покинути Реал
Альваро Одріосола / Фото з відкритих джерел

Захисник збірної Іспанії Альваро Одріосола наближчим часом може змінити команду.

Альваро Одріосола був відсутній на останньому тренуванні Реала перед матчем Кубка Іспанії проти представника третього за силою дивізіону Уніоністас де Саламанка, повідомляє видання Marca.

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24-річний захисник, який влітку 2018 року перейшов до табору "вершкових" за 35 млн євро з Реал Сосьєдада, так і не зміг закріпитись у стартовому складі "галактікос". Катастрофічна кількість ігрового часу змушує захисника шукати нові варіанти продовження кар’єри.

Серед основних кандидатів на представника збірної Іспанії найчастіше називають Севілью та Атлетік – ці два клуби виявляють найбільшу зацікавленість футболістом. Окрім того, ще одним варіантом для Одріосоли є мюнхенська Баварія, яка шукає правого захисника і розцінює іспанця як пріоритетний варіант.

Нагадаємо, Альваро у поточному сезоні лише 5 разів з’являвся на полі і 17 разів залишався поза заявкою. Він не приймав участі в чемпіонаті Іспанії з 19 жовтня, коли "вершкові" програли на виїзді Мальорці, а захисник був вилучений. Останній його поєдинок у футболці Реала – матч проти Брюгге у Лізі чемпіонів.

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