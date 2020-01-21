Одриосола близок к тому, чтобы покинуть Реал

Защитник сборной Испании Альваро Одриосола в ближайшее время может сменить команду.

Альваро Одриосола отсутствовал на последней тренировке Реала перед матчем Кубка Испании против представителя третьего по силе дивизиона Унионистас де Саламанка, сообщает издание Marca.

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24-летний защитник, который летом 2018 года перешел в лагерь "сливочных" за 35 млн евро из Реал Сосьедада, так и не смог закрепиться в стартовом составе "галактикос". Катастрофическое количество игрового времени заставляет защитника искать новые варианты продолжения карьеры.

Среди основных кандидатов на представителя сборной Испании чаще всего называют Севилью и Атлетик – эти два клуба проявляют наибольший интерес к футболисту. Кроме того, еще одним вариантом для Одриосолы является мюнхенская Бавария, которая ищет правого защитника и расценивает испанца как приоритетный вариант.

Напомним, Альваро в текущем сезоне лишь 5 раз появлялся на поле и 17 раз оставался вне заявки. Он не участвовал в чемпионате Испании с 19 октября, когда "сливочные" проиграли на выезде Мальорке, а защитник был удален. Последний его поединок в футболке Реала – матч против Брюгге в Лиге чемпионов.

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