Українська асоціація футболу на своєму сайті оголосила про серйозні зміни у суддівському цеху. Зокрема, у зв'язку з перевищенням вікового цензу, а також з метою дотримання стратегічного курсу на омолодження суддівського корпусу, професійну кар'єру рефері завершили одразу 5 арбітрів.

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Серед них – легенди українського арбітражу: Євген Арановський, Анатолій Абдула, Сергій Бойко та Олександр Дердо. Склав свої повноваження і Володимир Володін.

Достойно замінити старожилів повинні 10 нових суддів, які обслуговуватимуть матчі елітного дивізіону наступного сезону (їх було переведено з ПФЛ в УПЛ). Відчути на собі тиск і агресію зірок українського футболу зможуть: Олександр Афанасьєв, Назарій Дердь, Клим Заброда, Сергій Задіран, Олександр Кальонов, Крістіна Козорог, Софія Причина, Михайло Райда, Денис Резніков і Дмитро Євтухов.

До слова, не всі судді повісили свисток на цвях. Для прикладу, Сергій Бойко працевлаштувався за океаном і нині працює на матчах МЛС.

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