Украинская ассоциация футбола на своем сайте объявила о серьезных изменениях в судейском цехе. В частности, в связи с превышением возрастного ценза, а также с целью соблюдения стратегического курса на омоложение судейского корпуса, профессиональную карьеру рефери завершили сразу 5 арбитров.

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Среди них – легенды украинского арбитража: Евгений Арановский, Анатолий Абдула, Сергей Бойко и Александр Дердо. Сложил свои полномочия и Владимир Володин.

Достойно заменить старожилов должны 10 новых судей, которые будут обслуживать матчи элитного дивизиона в следующем сезоне (они были переведены из ПФЛ в УПЛ). Почувствовать на себе давление и агрессию звезд украинского футбола смогут: Александр Афанасьев, Назарий Дердь, Клим Заброда, Сергей Задиран, Александр Каленов, Кристина Козорог, София Причина, Михаил Райда, Денис Резников и Дмитрий Евтухов.

К слову, не все судьи повесили свисток на гвоздь. Для примера, Сергей Бойко трудоустроился за океаном и ныне работает на матчах МЛС.

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