Одноклубники Зінченка та Ярмоленка, дует "канонірів", неочевидні герої – АПЛ назвала претендентів на приз гравцю місяця
14:38 - Читать на русском
Англійська Прем'єр-ліга склала шорт-лист номінантів на звання найкращого гравця січня.
За приз поборються 8 претендентів, повідомляє офіційний твіттер ліги.
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До списку номінантів потрапили: оборонець Вест Хема Крейг Доусон, капітан Астон Вілли Джек Гріліш, півзахисник Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган, воротар Арсенала Бернд Лєно, хавбек Лестера Джеймс Меддісон, вінгер ВБА Матеус Перейра, талант Арсенала Букайо Сака та оборонець Ман Сіті Джон Стоунз.
Голосування за переможця у номінації триватиме до вечора 8 лютого.
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