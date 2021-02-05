Тоттенхем поступився Челсі в рамках 22-го туру АПЛ. Дивіться відео гола та огляд матчу на Футбол 24.

Досвідчений Ерік Дайєр подарував Челсі пенальті в доволі банальній ситуації. Захисник Тоттенхема у лежачому положенні незграбно потягнувся за м'ячем і зачепив ногу Вернера. Жоржінью шансів Льорісу не залишив.

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Після перерви хороший момент змарнував Карлос Вінісіус, а дальній удар Ламели парирував Менді. Бідолаха Дайєр ледь ще раз не підставив команду, проте рахунок 0:1 протримався до фінального свистка.