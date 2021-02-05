Одноклубники Зинченко и Ярмоленко, дуэт "канониров", неочевидные герои – АПЛ назвала претендентов на приз игроку месяца
14:38 - Читати українською
Английская Премьер-лига составила шорт-лист номинантов на звание лучшего игрока января.
За приз поборются 8 претендентов, сообщает официальный твиттер лиги.
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В список номинантов попали: защитник Вест Хэма Крэйг Доусон, капитан Астон Виллы Джек Грилиш, полузащитник Манчестер Сити Илкай Гюндоган, вратарь Арсенала Бернд Лено, хавбек Лестера Джеймс Мэддисон, вингер ВБА Матеус Перейра, талант Арсенала Букайо Сака и защитник Ман Сити Джон Стоунз.
Голосование за победителя в номинации продлится до вечера 8 февраля.
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