У Шеффілд Юнайтед проблеми не лише з результатами, а й з атмосферою в команді.

Шеффілд заслужено перебуває на дні турнірної таблиці АПЛ. Підопічні Кріса Вайлдера мають стільки ж очок, як Бернлі, але серед усіх команд ліги найменше забивають і найбільше пропускають.

Вулверхемптон втримав перемогу над Шеффілдом, впритул наблизившись до топ-7 АПЛ

Схоже, спортивні негаразди серйозно позначилися на атмосфері в колективі. Сьогодні під час матчі з Вулверхемптоном Вінісіус Соуза і Джек Робінсон посварилися прямо на полі. Ба більше, їхня суперечка ледве не переросла в бійку, але гравцям вистачило розважливості обмежитися штовханиною.