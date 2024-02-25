Одноклубники найгіршої команди АПЛ ледь не побилися прямо під час матчу – відео сутички
18:40 - Читать на русском
У Шеффілд Юнайтед проблеми не лише з результатами, а й з атмосферою в команді.
завершено
Шеффілд заслужено перебуває на дні турнірної таблиці АПЛ. Підопічні Кріса Вайлдера мають стільки ж очок, як Бернлі, але серед усіх команд ліги найменше забивають і найбільше пропускають.
Вулверхемптон втримав перемогу над Шеффілдом, впритул наблизившись до топ-7 АПЛ
Схоже, спортивні негаразди серйозно позначилися на атмосфері в колективі. Сьогодні під час матчі з Вулверхемптоном Вінісіус Соуза і Джек Робінсон посварилися прямо на полі. Ба більше, їхня суперечка ледве не переросла в бійку, але гравцям вистачило розважливості обмежитися штовханиною.
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